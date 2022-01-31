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Любовь Толкалина рассказала о пробах на роль девушки Бонда

08:53
  • понедельник
  • 31 января 2022

Актриса молчала об этом три года

Актриса Любовь Толкалина рассказала, что три года назад принимала участие в пробах на роль девушки Бонда в фильме "Не время умирать".

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"Мы подписывали документ толщиной с книгу - договор о неразглашении. Три года нельзя было рассказывать даже о том, что я там была. Летала тогда специально в Лондон", - сообщила она в интервью Hello.

Толкалина призналась, что текст для проб оказался сложным. Создатели бондианы выбрали сцену из "Казино Рояль", где Ева Грин и Дэниел Крейг разговаривают про деньги.

"Для меня, когда работаю на английском, главное - выговорить. Это с опытом приходит, но пока мне нравится работать на русском", - отметила Толкалина.

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