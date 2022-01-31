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Боевые корабли ЧФ завершили учения в Черном море

08:58
  • понедельник
  • 31 января 2022

Суда вернулись в пункты постоянного базирования

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев сообщил в понедельник, что отряды боевых кораблей ЧФ провели учения в акватории Черного моря и вернулись в пункты постоянного базирования.
Появилось видео масштабных учений в Баранцевом море

"Экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника", - рассказал капитан (цитата по РИА "Новости").

Задействовано было более 20 боевых кораблей различного класса, в том числе фрегаты, ракетные катера и корабли противоминной обороны.

Уточняется, что экипажи продолжат выполнение задач по предназначению после пополнения материальных запасов и планового технического обслуживания.

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