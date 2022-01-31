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В Москве началась массовая проверка апартаментов

09:21
  • понедельник
  • 31 января 2022

Часть зданий могут признать самостроем

Государственная инспекция по недвижимости Москвы проверит 600 зданий с апартаментами на законность их строительства. Часть из них могут признать самостроем, пишет РБК.

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При выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. Если будут установлены признаки, указанные в статье 222 ГК ("Самовольная постройка"), такой объект может быть признан самовольной постройкой.

В законе говорится, что самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки. Решение о сносе принимает суд или органы местного самоуправления.

В прошлом году власти Москвы отчитались, что в столице за два года ликвидировали более 5,6 тысячи самостроев. Их общая площадь превысила 2,6 миллиона квадратных метров. На месте самостроев появилось около 380 благоустроенных общественных пространств.

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