"Газпром" упрекнули в добыче ниже возможностей

Обвинение выдвинуло Международное энергетическое агентство

Международное энергетическое агентство заявило, что в 2021 году добыча природного газа в России увеличилась на 10% и достигла рекордных 762 миллиардов кубических метров, передает "Интерфакс".

"Только на "Газпром" приходится 80% прироста добычи газа, при этом его добыча приближается к 513 млрд куб. м - самый высокий уровень с 2008 года, хотя и ниже официальной производственной мощности компании в 550 млрд кубометров", - сказано в отчете агентства.

Там отмечено также, что в ключевых добывающих регионах "предложение со стороны разведки и добычи не оправдало ожиданий".

Уточняется, что за год "Газпром" произвел на 35 миллиардов кубометров меньше заявленной мощности. Первоначальный план добычи "Газпрома" на 2021 год был определен в 497 кубов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram