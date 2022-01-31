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"Газпром" упрекнули в добыче ниже возможностей

09:42
  • понедельник
  • 31 января 2022

Обвинение выдвинуло Международное энергетическое агентство

Международное энергетическое агентство заявило, что в 2021 году добыча природного газа в России увеличилась на 10% и достигла рекордных 762 миллиардов кубических метров, передает "Интерфакс".
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"Только на "Газпром" приходится 80% прироста добычи газа, при этом его добыча приближается к 513 млрд куб. м - самый высокий уровень с 2008 года, хотя и ниже официальной производственной мощности компании в 550 млрд кубометров", - сказано в отчете агентства.

Там отмечено также, что в ключевых добывающих регионах "предложение со стороны разведки и добычи не оправдало ожиданий".

Уточняется, что за год "Газпром" произвел на 35 миллиардов кубометров меньше заявленной мощности. Первоначальный план добычи "Газпрома" на 2021 год был определен в 497 кубов.

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