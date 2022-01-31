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Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам

09:52
  • понедельник
  • 31 января 2022

В онлайн-встрече приняли участие представители почти 20 субъектов страны

Предпринимателей и разработчиков из регионов России пригласили присоединиться к Московскому инновационному кластеру. Об этом в понедельник, 31 января, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Столичные власти стремятся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со всей страны, отметила заммэра. Каждому стартапу или проекту нужны условия для роста. Они могут заключаться в экспертной поддержке, предоставлении площадок для пилотного тестирования, бесплатных консультациях и образовательных программах. Также благодаря кластеру проще найти партнеров и инвесторов.

В онлайн-встрече приняли участие 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов страны. Они договорились разработать план совместных проектов на 2022 год, среди которых технологические конкурсы, подключение новых регионов к цифровой платформе кластера i.moscow и другие.

Для поддержки технологических проектов в 2021 году Москва и Оренбургская область организовали конкурс изобретателей, рационализаторов и инноваторов "Техновызов". Финалисты тестируют свои разработки при участии партнеров конкурса, налаживают бизнес-контакты, находят клиентов, привлекают инвестиции.

Как рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, кроме технологических конкурсов, региональным стартапам и организациям доступны все сервисы цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что у предпринимателей появилась возможность использовать сервис "Мои платежи" на столичном портале mos.ru не только для поиска счетов, но и сразу оплачивать их.

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