Россияне рассказали, что помешало с Нового года перейти на правильное питание

В конце января сдались уже 65% решивших следить за питанием

В Новый год многие дают себе обещания избавиться от вредных привычек и начать заботиться о своем здоровье. Однако в первый же месяц обещание правильно питаться нарушили 65% давших его россиян, свидетельствуют итоги опроса цифрового медсервиса "Доктор рядом" и агентства A2:Research.

Выяснилось, что зарок перейти на правильное питание в Новый год дали себе 72% респондентов, однако до сих пор придерживаются этого решения 35%.

Те, кто не смогли исполнить задуманное, жалуются на привычку к прежнему рациону (39%), любовь к вредным продуктам и блюдам (14%), излишне сложную задачу саму по себе (12%).

При этом каждый второй сетует на отсутствие режима питания: 30% признались, что питаются интуитивно (без режима и правил), а 20% рассказали, что успевают только позавтракать и перекусить чем-то легким в течение дня.

Среди респондентов, которые до сих пор придерживаются правил здорового питания, 25% назвали секретом успеха постепенный отказ от тех или иных типов вредной пищи. Еще 10% утверждают, что перешли на правильное питание с легкостью, хотя ранее не мыслили своей жизни без этих продуктов, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 30% россиян изменили свое отношение к здоровому питанию в лучшую сторону за последние два года. При этом 48% респондентов давно относятся к здоровому питанию положительно, а 78% участников опроса позитивно относятся к здоровому образу жизни в целом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram