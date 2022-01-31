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Россияне рассказали, что помешало с Нового года перейти на правильное питание

10:13
  • понедельник
  • 31 января 2022

В конце января сдались уже 65% решивших следить за питанием

В Новый год многие дают себе обещания избавиться от вредных привычек и начать заботиться о своем здоровье. Однако в первый же месяц обещание правильно питаться нарушили 65% давших его россиян, свидетельствуют итоги опроса цифрового медсервиса "Доктор рядом" и агентства A2:Research.
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Выяснилось, что зарок перейти на правильное питание в Новый год дали себе 72% респондентов, однако до сих пор придерживаются этого решения 35%.

Те, кто не смогли исполнить задуманное, жалуются на привычку к прежнему рациону (39%), любовь к вредным продуктам и блюдам (14%), излишне сложную задачу саму по себе (12%).

При этом каждый второй сетует на отсутствие режима питания: 30% признались, что питаются интуитивно (без режима и правил), а 20% рассказали, что успевают только позавтракать и перекусить чем-то легким в течение дня.

Среди респондентов, которые до сих пор придерживаются правил здорового питания, 25% назвали секретом успеха постепенный отказ от тех или иных типов вредной пищи. Еще 10% утверждают, что перешли на правильное питание с легкостью, хотя ранее не мыслили своей жизни без этих продуктов, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 30% россиян изменили свое отношение к здоровому питанию в лучшую сторону за последние два года. При этом 48% респондентов давно относятся к здоровому питанию положительно, а 78% участников опроса позитивно относятся к здоровому образу жизни в целом.

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