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В Германии указали на снижение напряженности вокруг Украины

09:55
  • понедельник
  • 31 января 2022

Но "опасность" еще не миновала, считают в ФРГ

На границе России с Украиной произошло снижение напряженности, заявил в интервью Rheinische Post и General-Anzeiger новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
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По его словам, свою роль сыграла дипломатия.

"Чуть менее агрессивная риторика исходит из России. Однако опасность еще не миновала", - добавил Хойсген.

Он также призвал Евросоюз и НАТО к сплоченности. "Единство - это мощный способ произвести впечатление на Россию", - считает председатель.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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