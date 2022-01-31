На угольной шахте в Грузии произошел взрыв

Пострадавших доставили в Тбилиси с ожогами

На угольной шахте в грузинском городе Ткибули (край Имерети) прогремел взрыв, передает телеканал "Рустави-2".

"Травмированы девять человек. Травмы одного человека были очень тяжелыми, из-за чего он скончался прямо у нас на глазах. Шахтеры были травмированы взрывной волной", - сообщил мэр Ткибули Давид Черкезишвили.

Уточняется, что пострадавших доставили в Тбилиси с ожогами разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.

Как пишет ТАСС, в Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля, большинство принадлежит компании "Сакнахшири".

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