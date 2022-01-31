Минсельхоз пообещал не допустить резкого подорожания молока

Кабмин предпринимает меры по сдерживанию роста цен

Правительство предпринимает меры, чтобы обеспечить доступные цены на молоко и молочную продукцию. Об этом в понедельник, 31 января, рассказали в Министерстве сельского хозяйства России, комментируя сообщения СМИ о предстоящем в феврале подорожании молока.

Ранее стало известно, что крупные производители молока уведомили ритейл о предстоящем повышении цен на свой ассортимент почти на 10% в связи с увеличением себестоимости.

В Минсельхозе в ответ подтвердили, что у производителей молока растут издержки на электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты, упаковку. Это приводит к увеличению себестоимости молочной продукции.

Однако представители отрасли максимально сдерживают рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности. Наряду с этим в кабмине предприняли меры по сдерживанию цен на корма для молочного скота. Животноводам предлагают льготные кредиты и гранты, а также компенсируют часть затрат на закупку кормов и строительство комплексов.

Благодаря этому в 2021 году динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции, а в 2022 году Минсельхоз также не ожидает резкого роста цен в этом сегменте, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Минсельхоз подчеркнул, что высокие темпы роста цен на продовольственные товары – это мировой тренд на протяжении двух последних лет. Однако в России благодаря принятым правительством стабилизирующим мерам эта тенденция носит значительно менее выраженный характер.

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