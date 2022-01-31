В Москве увеличили количество коек для лечения детей с COVID-19

Заболеваемость существенно возросла
В Москве за последнее время существенно возросла заболеваемость коронавирусом среди детей.
Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Фонд лечения несовершеннолетних увеличили почти до 1,3 тысячи коек.
"Сейчас, в связи с распространением штамма "омикрон", существенно возросла заболеваемость детей и подростков <…> Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов", - сообщила она.
Ракова уточнила, что с завтрашнего для заболевших коронавирусом детей начнет принимать ковидный корпус в больнице имени Сперанского, пишет "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram