В Москве увеличили количество коек для лечения детей с COVID-19

Заболеваемость существенно возросла

В Москве за последнее время существенно возросла заболеваемость коронавирусом среди детей.

Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Фонд лечения несовершеннолетних увеличили почти до 1,3 тысячи коек.

"Сейчас, в связи с распространением штамма "омикрон", существенно возросла заболеваемость детей и подростков <…> Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов", - сообщила она.

Ракова уточнила, что с завтрашнего для заболевших коронавирусом детей начнет принимать ковидный корпус в больнице имени Сперанского, пишет "Интерфакс".

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