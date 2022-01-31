Вильфанд пообещал жителям Центральной России комфортную погоду

Погода изменится благодаря антициклону

Со среды, 2 февраля, характер погоды в центральной части Европейской России изменится благодаря действию антициклона. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что центр Европейской России попадет под действие отрога антициклона, который будет оказывать влияние на регион. Результатом станет повышение атмосферного давления и появление солнца, а температура начнет снижаться.

В ночь на 2 февраля в нечерноземной части Европейской России прогнозируется минус 7–8°C, днем термометры будут показывать около минус 5°C. При этом ветра практически не будет. Жителей региона ожидает хорошая комфортная погода, цитирует Романа Вильфанда РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что сугробы в Москве из-за циклона "Надя" могут вырасти почти до рекордных значений. Снег начался вечером 30 января и будет идти несколько дней. К 1 февраля высота сугробов в Москве может достичь 50 сантиметров, что близко к рекордным значениям 1956 года.

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