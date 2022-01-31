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Вильфанд пообещал жителям Центральной России комфортную погоду

11:02
  • понедельник
  • 31 января 2022

Погода изменится благодаря антициклону

Со среды, 2 февраля, характер погоды в центральной части Европейской России изменится благодаря действию антициклона. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Россиянам пообещали "интересные изменения" погоды

Метеоролог уточнил, что центр Европейской России попадет под действие отрога антициклона, который будет оказывать влияние на регион. Результатом станет повышение атмосферного давления и появление солнца, а температура начнет снижаться.

В ночь на 2 февраля в нечерноземной части Европейской России прогнозируется минус 7–8°C, днем термометры будут показывать около минус 5°C. При этом ветра практически не будет. Жителей региона ожидает хорошая комфортная погода, цитирует Романа Вильфанда РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что сугробы в Москве из-за циклона "Надя" могут вырасти почти до рекордных значений. Снег начался вечером 30 января и будет идти несколько дней. К 1 февраля высота сугробов в Москве может достичь 50 сантиметров, что близко к рекордным значениям 1956 года.

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