Москва в 2022 году закупит 336 вагонов метро и 500 электробусов

О планах властей города рассказал заммэра Максим Ликсутов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в беседе с РИА "Новости" о закупке столицей новых вагонов метро, электробусов и трамваев в 2022 году.

"В этом году мы ожидаем получить 336 вагонов метро. Пригородные железнодорожные перевозчики планируют приобрести около 400 вагонов", - сообщил замглавы города.

Он добавил, что будет также приобретено от 50 до 100 новых трамваев и 450-500 новых электробусов.

Ранее Ликсутов заявил, что на Московских центральных диаметрах и в наземном транспорте столицы в 2023 году может появиться система Face Pay. На МЦК она начала работу уже в 2022-м.

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