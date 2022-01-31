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В России могут перестать уничтожать санкционные продукты

10:51
  • понедельник
  • 31 января 2022

Уничтожение еды вызывает социальное напряжение

Депутаты Госдумы предложили запретить уничтожать санкционные продукты.
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Инициатива принадлежит ЛДПР, в скором времени документ внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Речь идет о продуктах, которые пригодны к употреблению. Их будут передавать нуждающимся.

"Конфискованные или изъятые из обращения продукты уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщил один из авторов документа замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, документ отправили на отзыв в правительство.

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