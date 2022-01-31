"Виктор дарил радость": каким запомнят режиссера Мережко

Артист умер от последствий коронавируса

На 85-м году ушёл из жизни Виктор Мережко. Сценарист, режиссёр, актёр, телеведущий. Мастер, который блестяще воплощал в кино и драматизм, и юмор повседневной жизни. По его сценариям сняты десятки фильмов - классика отечественного кинематографа: "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и многие другие.

Легенда. Человек, без которого невозможно представить отечественный кинематограф. В одном лице он сценарист, режиссёр, актёр. О том, чтобы быть ближе к кино, Виктор Мережко мечтал с детства. И поступив во ВГИК, дал обещание киномэтрам - Герасимову, Бондарчуку, Чухраю. "Пройдет не так много лет, и я стану таким же знаменитым, как и вы. Моя фамилия - Виктор Мережко, запомните это!" – говорил Мережко.

И уже на втором курсе по его сценарию на "Мосфильме" сняли комедию-короткометражку "Зареченские женихи". А дальше - за кинороманами Виктора Мережко режиссеры буквально стояли в очередь. С кем только не работал - Чухрай, Михалков, Кончаловский, Балаян. И с первых фильмов за ним закрепилась репутация главного знатока женской психологии. В картине "Здравствуй и прощай" он рассказал о женщине, которую с тремя детьми бросил муж. А в "Родне" героиня Нонны Мордюковой хотела склеить распавшуюся семью любимой дочери - как умела и могла.

Казалось бы, обычные житейские истории и совсем негероические герои. Но такие всем понятные и близкие. Виктор Мережко признавался - сценарии и придумывал, и подглядывал в жизни. Сельская женщина Мария Коновалова из "Родни" - собирательный образ тещи и родной тетки. А в истории героя Олега Янковского в "Полетах во сне и наяву" - судьба старшего брата.

Виктор Мережко и сам был великолепным актёром. За роль в фильме "Дикий пляж" получил приз на фестивале в Карловых Варах. Но он всегда говорил - некогда сниматься, надописать. А еще снимать, в качестве режиссера. "Сонька Золотая ручка" - один из самых известных его сериалов.

Виктор Мережко много работал на телевидении, вел знаменитую "Кинопанораму". Его пьесы с успехом идут во множестве театров.

"Очень талантливый человек, очень талантливый. Замечательный сценарист. Потрясающий. Умница большая. Целая эпоха в кинематографе была связана с Мережко. По его сценариям очень много снимали и, наверное, будут снимать ещё много-много лет", - сказал Александр Михайлов, народный артист РСФСР.

Возраста для него будто и не существовало. Он всегда был в форме, энергичен, обаятелен. В 80 лет перенес инсульт. Но потом вернулся к работе, написал девятнадцать серий для нового кинопроекта. А в декабре прошлого года заболел коронавирусом. Долго отказывался ехать в больницу. Было тяжелейшее поражение легких, но уже начинал восстанавливаться и как всегда шутить. Врачи давали оптимистичные прогнозы. И для всех стало шоком сообщение о его уходе.

"Он был такой жизнелюб. Человек, который дарил людям радость в жизни. Он был светлый, необыкновенно талантливый", - сказал народный артист России Юрий Чернов.

"Грустно сейчас нам, особенно нашему поколению, которое сейчас друг за дружкой, ровно смотря друг другу в затылок, уходим в небытие. Очень грустно. Жалко очень, грустно – ничего другого не скажешь", - прокомментировала Лариса Голубкина, народная артистка РСФСР.

Он иногда напоминал в интервью известную фразу: "Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе не воспринимать её всерьез". И ему удавалось жить ярко, с удовольствием, как будто шутя и играя, и в тоже время всерьез.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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