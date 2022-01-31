Жители Калининградской области подсчитывают убытки после разгула стихии

Прошедший ураган, который стал уже четвертым за зиму, оказался свирепым

Повалены деревья, повреждены здания и автомобили - непогода испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. На Москву надвигается снежный циклон "Надя". В ближайшие сутки сугробы в столице могут вырасти до рекордных отметок. А в Санкт-Петербурге и Калининградской области уже ликвидируют последствия непогоды.

Заборы повалены, крыши сорваны, на дорогах валяется шифер. Жители Калининградской области подсчитывают убытки. Прошедший ураган, который стал уже четвёртым за зиму, оказался самым свирепым. В столице региона порывы достигали 30 метров в секунду. Сопротивляться такому ветру непросто – сбивает с ног. Повалены металлоконструкции, сорваны рекламные щиты. С корнем вырвано, по меньшей мере, 13 деревьев. Одно упало на автобусную остановку, ещё несколько - на дорогу, на время перекрыв движение. В Балтийском море волны поднимались на 6-метровую высоту.

В центральной части Краснодарского края - вновь снегопад и метель. За двое суток намело такие сугробы, что спецтехника не успевает очистить трассы. В результате - множество ДТП.

А на черноморском побережье снег активно тает. В результате десятки посёлков оказались затопленными. Откачивать воду приходится сотрудникам МЧС. Хуже всего ситуация в Анапе. Жители строят баррикады из мешков с песком, чтобы с дороги направить поток в реку, минуя дома. Но помогает не всегда. Многие в спешке спасают вещи с первых этажей. По их словам, уровень воды поднялся незаметно и очень быстро.

Сильная метель бушевала всю ночь в Санкт-Петербурге. Из-за бурана, вызванного североатлантическим циклоном "Надя", даже автобусам пришлось менять маршруты. Сейчас непогода надвигается на центральную часть страны.

"Сейчас циклон проходит - вчера-сегодня - поэтому снег, метель. Но относительно тепло. Повышение давления ожидаем мы где-то в пятницу, субботу. То есть 5 числа. И вот эта область высокого давления, которая будет на сутки примерно, она даст нам похолодание", - заявил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Циганков.

В Москве осадки не прекратятся как минимум до середины недели. По прогнозам, выпадет четверть месячной нормы снега. А высота сугробов, говорят синоптики, достигнет полуметра - это полувековой рекорд.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram