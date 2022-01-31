В России набирает обороты вакцинация подростков от коронавируса

Прививочная кампания стартовала в Москве

В России наращивают темпы вакцинации подростков от коронавируса. Сегодня иммунизация "Спутником М" стартовала в Москве. В столице развёрнуто 13 пунктов. Поставки препарата идут во все регионы. Из-за роста заболеваемости занятия в некоторых школах проходят дистанционно. Там, где ситуация наиболее сложная, вводят дополнительные ограничения. Жёсткие меры принимают и за рубежом.

Школьник Никита Шепелев первым из одноклассников решил сделать прививку. Он занимается хоккеем и не хочет из-за коронавируса пропускать тренировки.

Более 8 процентов школьников в России сейчас обучаются дистанционно, 230 школ на карантине. "Омикрон" быстро распространяется среди детей. Только в Москве общий коечный фонд для несовершеннолетних расширят до почти 1300 мест. Врачи подчеркивают - защитить детей поможет прививка. Во все регионы уже поставляют вакцину "Спутник М"

"Она известна, мы ее используем на взрослых уже давно, поэтому опыт ее использования есть. Для детей уменьшена дозировка в 5 раз. Но иммунитет у детей имеет особенность - он быстрее формируется", - объясняет заведующая отделением центральной детской поликлиники г.Саратов Лариса Дубинина.

В регионах усиливают антиковидные ограничения. В Брянской области детям запретили посещать музеи, выставки и бассейны. В Воронежской - закрыли игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах. А все соревнования проходят без зрителей.

Во всем мире сейчас ищут способы подтолкнуть людей к вакцинации. В Канаде введение ковид-паспортов привело к масштабным акциям протеста. Несмотря на резкий рост заболеваемости из-за "омикрона", тысячи людей собрались у парламента страны. Дальнобойщики перекрыли центр города фурами. Премьер страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности вместе с семьей переехал из дома в защищенное место, сообщают журналисты.

Многочисленные демонстрации в Праге, где каждый день фиксируют новые рекорды заболеваемости. Правительству пришлось пойти на уступки и отказаться от обязательно вакцинации пенсионеров. Однако для посещения ресторанов по-прежнему нужен сертификат или отрицательный тест на COVID-19.

"Эти ограничения ведут нас в ад. К сожалению, это происходит во всем мире, ясно, что кто-то сверху дергает за ниточки, а правительства — всего лишь марионетки", - говорит Зузана Возабова.

Власти Бельгии снимать ограничения не спешат. И напоминают гражданам: чтобы ходить в рестораны и посещать концерты, нужно делать прививку каждые полгода. В Австрии за отказ от вакцинации будут штрафовать на три с половиной тысячи евро. В Саудовской Аравии с завтрашнего дня общественным транспортом (автобусами, поездами, такси и каршерингом) смогут воспользоваться только люди с прививкой.

Виктор Прокушев. "ТВ Центр".

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