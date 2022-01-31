На Украине людей массово готовят к войне

Тренинги проводят по всей стране

Британская пресса пишет о подготовке новых санкций в отношении российских компаний и должностных лиц. Причину называют всё ту же: мифическую агрессию Москвы против Киева. Тем временем, как сообщают в ЛНР, на Украину прибывает всё больше иностранных наёмников. А слухи о вторжении провоцируют настоящую панику среди населения.

Лесополоса под Киевом. Костер, шашлыки. Только песен под гитару не хватает. Но это не пикник. Все более, чем серьезно. По крайней мере, так считают собравшиеся. Это курсы по выживанию в городе на случай боевых действий. Особо предприимчивые вовремя подсуетились в условиях искусственно созданной паники по поводу мифического российского вторжения. Обучают впечатлительных сограждан, как разводить костры, ночевать при минусовых температурах и строить шалаши. Стоимость - от полутора тысяч в рублевом эквиваленте за 1 тренировку.

"Существует угроза вторжения. Люди в больших городах привыкли, что конфликт далеко от них - в 750 километрах от Киева. Но теперь они понимают, что война может прийти к ним, а они не готовы", - сообщил инструктор Сергей Вишневский.

Этот инструктор - участник карательной операции в Донбассе. В охваченной паникой Украине - человек авторитетный. В лицах и красках расписывает, какой хаос начнется в случае войны. Как люди, сметая друг друга, побегут к границам. Но лично ему это выгодно. Готовит еще и онлайн-тренинг по выживанию. Уже записались около четырех тысяч человек. Студентка Яна посещает эти курсы вместе со своим бойфрендом. Она уже собрала так называемый тревожный чемоданчик. В продаже есть и готовые наборы на семью. Цена вопроса - 120 тысяч рублей.

"Даже обученному человеку будет страшно. Будет паника, ступор. Но здесь нас учат все это преодолевать", - заявила Яна Каминская.

Подобные тренинги проводят по всей стране: в лесах, школах, домах культуры, университетах. Гражданских учат стрелять, останавливать кровь, элементам самообороны. Президент Зеленский, кажется, уже и сам не рад панической атаке, накрывшей страну. Не без его, кстати, изначального участия. Он перечит западным патронам и пытается разрядить обстановку, мол, не все так страшно. Но "украинский Титаник" уже не спасти: США, Британия и Австралия демонстративно эвакуируют свои посольства из Киева. В понедельник об аналогичном решении объявила и Канада. Спокойствия украинцам это явно не добавит. При этом Зеленский не отказывается принимать один за другим самолеты с военной помощью. Только из США в ближайшее время Украина ожидает 45 транспортников с боевыми средствами. 4 уже прибыли. Где потом все это оружие всплывает и по кому стреляет - несложно догадаться.

"Наш дом находится напротив - недалеко, меньше километра - украинской армии. И он всегда просвечивается. Поэтому нам нужно закрывать окна, чтобы не светились. Чтобы меньше обращали на нас внимания, чтобы не попадали, чтоб меньше целились по дому", - говорит Лилия, житель Донецка-Северного.

Ракетные комплексы Javelin, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы. Всем этим Запад бесперебойно накачивает Украину. Якобы для защиты от мифической российской агрессии. Глава ЛНР Леонид Пасечник утверждает: уже через день-два это оружие появляется в Донбассе. А также иностранные наемники, которые прибывают на Украину под видом инструкторов.

"Вы правда считаете, что они приехали только обучать и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения? И совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

При этом в военном присутствии в Донбассе Запад бездоказательно обвиняет Россию. А также в том, что она дислоцирует свою армию на своей же территории. Мол, это угроза атаки на Украину. Вторжения, правда, никакого нет. Но санкции за него уже придумали. Американские сенаторы настаивают - рестрикции нужно ввести превентивно.

В Госдепе пока называют это бессмысленным, но в случае чего грозят самыми жесткими экономическими мерами и персональными ограничениями против российских элит. А Великобритания сегодня намерена представить пакет санкций против наших энергетических компаний.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram