Инструкторы из России провели тренировки сирийских военных

Их учат пользоваться переносными зенитными ракетными комплексами "Стрела-2"

В Сирии российские военные инструкторы проводят тренировки в подразделениях ПВО правительственных войск. Главная цель - в кратчайшие сроки научить пользоваться переносными зенитными ракетными комплексами "Стрела-2". Для этого разработали специальную программу обучения.

Обучение теории закончено буквально накануне. А сегодня - построение, краткий инструктаж и на огневую позицию. Пока один солдат заряжает ПЗРК, остальные зенитчики внимательно наблюдают. Волнение явно присутствует, но все покажет сама стрельба.

Это военнослужащий сирийской армии стреляет из ПЗРК "Стрела-2" впервые. Благодаря специальной методике подготовки процесс обучения удалось сократить с полугода до 15 суток. На качестве подготовки это не отразилось.

ПЗРК "Стрела" - советского производства еще конца 60-х годов прошлого века. Но стоит на вооружении многих страх до сих пор и полностью оправдывает свое предназначение. Поражает воздушные цели на дальности до трех километров, причем как встречные, так и удаляющиеся. В борьбе с террористами в Сирии очень важные характеристики, если учесть, что боевики все чаще используют беспилотные летательные аппараты.

Бывалые военнослужащие говорят: первый выстрел - самый сложный. По большей части - психологически. Вот и в этой паре один зенитчик выполнил пуск на отлично, а второй промахнулся. Но ничего страшного. Завтра - новая тренировка и умение придет с опытом. Помогут российские инструкторы, которые наблюдают и подсказывают сирийским военным при освоении вооружения.

"Занятия проводились по методике ускоренной подготовки стрелков-зенитчиков. Данная методика разработана совместно с нашими сирийскими коллегами и позволяет в кратчайшие сроки подготовить личный состав ПВО", - заявил представитель ВС России Эмиль Мурадов.

"Мы давно контактируем с российскими офицерами в части обучения владения этими ПЗРК. Как в теоретическом смысле, так и в практическом", - сообщил Раки Сулейман Иса, командир батальона САР.

Во время учений зенитчики стреляют по учебным целям, которые запускают из специальной ракетницы, но итоги тренировки показывают: в случае необходимости они уже уверенно смогут защитить небо своей страны.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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