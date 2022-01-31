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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Марафон чужих желаний"

12:15
  • понедельник
  • 31 января 2022

Какие советы дают интернет-звезды своим подписчикам и почему люди готовы это слушать?

Деньги, счастье, успех и без особых усилий. Какие советы дают интернет-звёзды своим подписчикам? Почему люди готовы это слушать? И вернут ли вам деньги за несбывшиеся желания?

Многочисленные курсы личностного роста в интернете сулят быстрый успех и собирают огромные аудитории. Но можно ли верить обещаниям их авторов, и как отличить те, которые принесут вам реальную пользу? Смотрите специальный репортаж Артёма Константинова "Марафон чужих желаний" сегодня в 22:35 на телеканале "ТВ Центр".

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