Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Марафон чужих желаний"

Какие советы дают интернет-звезды своим подписчикам и почему люди готовы это слушать?

Деньги, счастье, успех и без особых усилий. Какие советы дают интернет-звёзды своим подписчикам? Почему люди готовы это слушать? И вернут ли вам деньги за несбывшиеся желания?

Многочисленные курсы личностного роста в интернете сулят быстрый успех и собирают огромные аудитории. Но можно ли верить обещаниям их авторов, и как отличить те, которые принесут вам реальную пользу? Смотрите специальный репортаж Артёма Константинова "Марафон чужих желаний" сегодня в 22:35 на телеканале "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram