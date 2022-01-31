В зоопарке Ташкента мать бросила дочь в вольер к медведю

Хищник не стал нападать на малышку

В Сети появились шокирующие кадры из зоопарка в Ташкенте. Там женщина бросила свою трёхлетнюю дочь в вольер к медведю.

Посетители пытались помешать горе-матери, но не успели ее остановить. Ребёнок упал в вольер с пятиметровой высоты. Хищник кинулся к девочке, обнюхал, но не стал нападать. Подоспевшие сотрудники зоопарка заманили зверя в отдельное помещение.

У малышки - травмы головы, она под наблюдением врачей. Против женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит по меньшей мере 15 лет тюрьмы.

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