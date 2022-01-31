Мошенники обманули пенсионера из Саратова на 17 млн рублей

Мужчина перевел деньги на "безопасный счет"

Пенсионер из Ленинского района Саратова обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенников, передает пресс-служба регионального управления МВД.

"Пенсионер рассказал, что в течение некоторого времени ему поступали звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции", - сказано в сообщении.

В итоге мошенники предложили для сохранности перевести деньги на "безопасный счет". Мужчина сделал это, отправив злоумышленникам в общей сложности 17 миллионов 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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