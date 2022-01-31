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Два бара и два ресторана в центре Москвы могут закрыть за нарушение антиковидных мер

12:04
  • понедельник
  • 31 января 2022

В ходе проверок был выявлен ряд нарушений

Еще четыре заведения общественного питания в центре Москвы оказались перед угрозой приостановления деятельности на 90 суток из-за несоблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.
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Во время проверки, которую ОАТИ проводило совместно с сотрудниками полиции, было установлено: сотрудники находились на территории заведений без средств индивидуальной защиты. Также отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке).

Обеденные столы были размещены на расстоянии менее полутора метров между посадочными местами, что является нарушением требования о соблюдении социальной дистанции.

Такие нарушения предусматривают штрафы в размере 300 тысяч рублей. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека, штраф может достичь миллиона рублей либо деятельность ресторана или бара приостановят на срок до 90 суток, сообщает АГН "Москва".

Ранее в ОАТИ рассказали, что еще пяти заведениям общественного питания в столице грозит закрытие за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

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