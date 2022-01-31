В ЛНР сообщили о съемке Киевом постановочных сюжетов о "российской агрессии"

В ЛНР сообщили о съемке Киевом постановочных сюжетов о войне в Донбассе

Киев готовит постановочные телесюжеты о якобы развязанных Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками военных действий против Украины.

Об этом ТАСС сообщил начальник управления народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко. Он отметил, что против ДНР, ЛНР и России развязана информационная кампания.

"Запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны народных республик и Российской Федерации", - заявил он.

Мифы о российской агрессии против Украины начали раздувать на Западе около двух месяцев назад. Сначала об этом писала пресса, потом стали звучать обвинения со стороны политиков. Россия не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а все передвижения войск по территории страны – внутренне дело государства.

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