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В Москве началась бесплатная вакцинация подростков от COVID-19

11:27
  • понедельник
  • 31 января 2022

Сделать прививку могут все желающие в возрасте от 12 до 17 лет

Подростки в Москве могут пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 31 января, рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В российских регионах стартовала вакцинация подростков от COVID-19

В оперштабе уточнили, что сделать прививку могут все желающие в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинацию подростков проводят в 13 пунктах на базе детских городских поликлиник.

Для вакцинации подростков применяется препарат "Спутник М". Он состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. Для записи прикрепленного к поликлинике подростка можно использовать порталы mos.ru, emias.info, госуслуг. Также можно записаться с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо".

Если есть московский полис ОМС, но нет прикрепления, можно записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.

Записаться нужно только на первую прививку, запись на второй прием произойдет автоматически, за сутки до второго введения вакцины придет СМС-напоминание, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Правительство России ранее выделило Центру эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи около 305,5 млн рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет. Участие в исследованиях примут 1100 добровольцев соответствующего возраста.

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