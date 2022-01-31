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У жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

11:38
  • понедельник
  • 31 января 2022

Женщина заражена ВИЧ

Женщина из ЮАР, у которой подтвержден ВИЧ, была заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, сказано в исследовании Social Science Research Network.
В Великобритании обнаружен ещё один штамм коронавируса

"Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение 9 месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций", - говорится в статье.

Там также уточняется, что изначально у пациентки был бета-штамм (африканский). С ВИЧ же женщина родилась и долго не знала о болезни.

Пациентка сдала положительный тест на COVID-19 в январе 2021 года. Отрицательный результат удалось получить только в конце ноября.

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