В России с коронавирусом госпитализировано 9090 человек

Вылечились 30130 человек

За сутки в России госпитализированы 9090 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 124070 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 23417 человек, из них госпитализированы только 1407.

Выздоровели за сутки 30130 человек. Скончался 621 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 11861077 человек. Умерли 331349 зараженных. Вылечились 10248281 заболевший.

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