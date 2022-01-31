Названы симптомы немого инсульта

В группу риска входят люди с сахарным диабетом и артериальной гипертонией

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала порталу "Доктор Питер", что многие люди часто не обращают внимания на изменения в самочувствии, при этом немой инсульт может быть предвестником смертельно опасных проблем со здоровьем.

Среди симптомов тихого инсульта выделяются в том числе резкое ухудшение зрения, внезапное головокружение, нарушение походки. Кроме того, возможна речевая дисфункция и потеря чувствительности в конечностях.

Как уточнила специалист, 15% перенесших немой инсульт впоследствии сталкиваются с кровоизлиянием в мозг и становятся инвалидами.

Что касается группы риска, в нее входят люди с сахарным диабетом, нарушением сердечного ритма, артериальной гипертонией и атеросклерозом сонных артерий.

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