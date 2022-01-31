ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы симптомы немого инсульта

12:29
  • понедельник
  • 31 января 2022

В группу риска входят люди с сахарным диабетом и артериальной гипертонией

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала порталу "Доктор Питер", что многие люди часто не обращают внимания на изменения в самочувствии, при этом немой инсульт может быть предвестником смертельно опасных проблем со здоровьем.
Как в Боткинской больнице Москвы спасают пациентов с инсультом

Среди симптомов тихого инсульта выделяются в том числе резкое ухудшение зрения, внезапное головокружение, нарушение походки. Кроме того, возможна речевая дисфункция и потеря чувствительности в конечностях.

Как уточнила специалист, 15% перенесших немой инсульт впоследствии сталкиваются с кровоизлиянием в мозг и становятся инвалидами.

Что касается группы риска, в нее входят люди с сахарным диабетом, нарушением сердечного ритма, артериальной гипертонией и атеросклерозом сонных артерий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Инсульт
Инсульт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.