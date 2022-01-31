Контрактник застрелил срочника в войсковой части Подмосковья

Солдат погиб на месте

В Подмосковье контрактик выстрелил в голову солдату срочной службы.

Трагедия произошла утром 31 января в деревне Троице-Сельцо, Мытищи, в воинской части противовоздушной обороны (ПВО). Контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы в комнате вооружения, сообщил источник ТАСС.

Солдат погиб на месте. По информации telegram-канала Mash, это 25-летний Владислав Волков.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, срочник погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием другим военнослужащим. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

"По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвёл непроизвольный выстрел", - заявили в ЗВО.

На прошлой неделе на Украине 20-летний срочник Артем Рябчук открыл огонь по караулу на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В результате происшествия четверо военнослужащих и одна гражданская погибли, еще пятеро получили ранения.

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