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Ефимов: сервисом "Московский инвестор" в 2021 году воспользовались почти 1,2 тысячи раз

12:35
  • понедельник
  • 31 января 2022

Сервис стал важной частью столичной экосистемы обратной связи

Почти 1,2 тысячи раз столичные предприниматели воспользовались сервисом "Московский инвестор" в прошлом году. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, все предложения поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти.

Сервис создан для содействия предпринимателям в решении конкретных вопросов при помощи оперативной обратной связи. Доступно и мобильное приложение.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что "Московский инвестор" стал важной частью столичной экосистемы обратной связи.

"Команда разработки сделала его интуитивно понятным, чтобы предпринимателям было просто и комфортно взаимодействовать с городом. Удобный классификатор помогает быстро найти нужную тему, а подсказки на странице подачи обращения сообщают, какую информацию надо указать, чтобы специалисты быстрее разобрались в ситуации", - сказал Лысенко.

В свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что самым популярным в прошлом году стал раздел "Торги". На втором месте – "Земля и недвижимость", а на третьем - вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса.

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