Ефимов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на четверть за год

Столица поставляет такую продукцию в 183 страны мира

Москва в период с января по ноябрь 2021 года экспортировала несырьевую неэнергетическую продукцию в 183 страны мира на сумму 29,07 млрд долларов. Это на 25,4% превышает показатель аналогичного периода 2020 года и на 29,2% — 2019 года.

— Москва остается главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января-ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2% от общероссийского. За этот период поставки от городских предприятий и компаний увеличились на 25,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили 29,07 млрд долларов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рост несырьевого неэнергетического экспорта особенно важен для Москвы. В рамках национального проекта "Межнациональная кооперация и экспорт" к 2030 году перед столицей наряду с другими регионами стоит задача обеспечить реальный рост экспорта этой продукции не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года.

Лидером среди импортеров столичной продукции по-прежнему остается Казахстан, туда поставили продукцию на 3,03 млрд долларов. Среди партнеров также Белоруссия (2,88 млрд долларов), США (2,38 млрд долларов), Германия (1,63 млрд долларов), Китай (1,53 млрд долларов) и Япония (1,14 млрд долларов).

В структуре столичного экспорта поставки промышленной продукции занимают наибольшую часть московского ННЭ — 88%. За 11 месяцев 2021 года московские экспортеры отправили за рубеж промышленные товары на 25,54 млрд долларов, что больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, почти на 29%. Среди них, например, техника, оборудование, оптика, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По данным специалистов центра "Моспром", столичные компании отправили за рубеж механическое оборудование и технику на 2,65 млрд долларов, что на 37,5% больше, чем в январе-ноябре 2020 года. Объем экспорта электрических устройств и аппаратуры связи увеличился на 36,4% и составил 1,55 млрд долларов. Поставки оптики, приборов и медицинского оборудования достигли 485,79 млн долларов, прирост составил 30,2%, а объем экспорта косметической продукции вырос на 28%, до 402,65 млн долларов.

На долю агропромышленного экспорта приходятся оставшиеся 12% ННЭ Москвы. Здесь также наблюдается положительная динамика: по итогам 11 месяцев 2021 года общая стоимость поставок составила 3,52 млрд долларов, что на 4,7% больше аналогичного показателя 2020 года. Речь идет о колбасных, шоколадных, мучных и кондитерских изделиях, мороженом и безалкогольных напитках.

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей. Центр бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Развивать экономический потенциал города помогает и Московский экспортный центр (МЭЦ), который выступает в качестве единого окна для оказания финансовой и нефинансовой поддержки экспортно ориентированных компаний города. В линейку этих мер входит более 30 сервисов и услуг.

В 2021 году Московский экспортный центр организовал участие компаний Москвы более чем в 40 бизнес-миссиях и зарубежных выставках, софинансировал акселерационные программы более чем для 200 предпринимателей, обеспечил поддержку онлайн-экспорта на 90 платформах, проводил консультации, вебинары и конференции, запустил пилотные проекты по выводу столичной продукции в ретейл-сети, рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

При этом активная поддержка оказывалась в том числе тем предприятиям, которые развиваются в наиболее востребованных отраслях экспорта. Так, столичные производители электроники, косметической продукции и медицинской техники прошли обучение в рамках экспортных акселерационных программ с софинансированием до 90%, организованных совместно со школой управления "Сколково", платформой GenerationS, международной компанией Global Venture Alliance и другими.

омпании этих отраслей также смогли принять участие в профильных бизнес-миссиях и международных выставках. На мероприятиях Medica (Германия) и Gitex (ОАЭ) предприниматели представили продукцию в рамках объединенного стенда Made in Moscow. МЭЦ также профинансировал столичным компаниям участие в онлайн-формате в выставках Africa Health (ЮАР) и Intercharm Korea (Южная Корея).

Кроме того, производители косметической продукции при поддержке Московского экспортного центра получили возможность бесплатно разместить товар в зоне Duty Free международного аэропорта Шереметьево и на площадке Russian Commodities Pavillion в Чэнду (Китай).

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что московский экспорт косметики в январе-октябре 2021 года увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В 2021 году производители экспортировали свою продукцию в 94 страны. Больше всего косметики везут в Белоруссию – она закупила косметику на 86,4 млн долларов.

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