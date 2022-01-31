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Борис Щербаков выздоравливает после коронавируса

12:35
  • понедельник
  • 31 января 2022

Болезнь проходит в легкой форме

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Москве с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 31 января, рассказала его жена, актриса Татьяна Бронзова.
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Супруга актера уточнила, что Щербаков почувствовал себя плохо после возвращения со съемок в Ростове-на-Дону. Бронзова предположила, что ее муж мог заразиться в самолете.

Благодаря вакцинации и ревакцинации Борис Щербаков перенес коронавирус легко, подчеркнула его жена. Уже 30 января тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Татьяна Бронзова выразила надежду, что на днях актера выпишут из больницы, сообщает "Интерфакс".

Борис Щербаков лечился от двусторонней пневмонии в августе 2021 года. Подозрение на COVID-19 тогда не подтвердилось.

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