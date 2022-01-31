Борис Щербаков выздоравливает после коронавируса

Болезнь проходит в легкой форме
Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Москве с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 31 января, рассказала его жена, актриса Татьяна Бронзова.
Супруга актера уточнила, что Щербаков почувствовал себя плохо после возвращения со съемок в Ростове-на-Дону. Бронзова предположила, что ее муж мог заразиться в самолете.
Благодаря вакцинации и ревакцинации Борис Щербаков перенес коронавирус легко, подчеркнула его жена. Уже 30 января тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
Татьяна Бронзова выразила надежду, что на днях актера выпишут из больницы, сообщает "Интерфакс".
Борис Щербаков лечился от двусторонней пневмонии в августе 2021 года. Подозрение на COVID-19 тогда не подтвердилось.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram