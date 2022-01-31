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В Сербии считают, что России "некуда отступать"

12:35
  • понедельник
  • 31 января 2022

НАТО вплотную подошла к российским границам

Министр инноваций и технологий Сербии Ненад Попович заявил, что у России нет другого выбора, кроме как защищать свои территории.
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"России больше некуда отступать. НАТО подошла к ее порогу. Представьте себе ситуацию, когда перед вашей квартирой кто-то появился с ружьем. Вы должны будете отреагировать и защитить то, что принадлежит вам", - отметил политик в интервью газете "Вечерне новости".

По словам министра, он надеется на то, что напряженность вокруг Украины снизится. Боевая мощь России за последние 20 лет сильно возросла, и западные страны это осознают, подчеркнул Попович.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

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