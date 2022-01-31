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Врачи рассказали о состоянии девочки, которую мать бросила в вольер к медведю

12:47
  • понедельник
  • 31 января 2022

Женщина пошла на такой поступок из-за депрессии

Жизнь трехлетней девочки, которую мать сбросила в вольер к медведю в Ташкенте, вне опасности.
В зоопарке Ташкента мать бросила дочь в вольер к медведю

В настоящее время девочка находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, сообщил информационный телеканал "Узбекистан-24".

Малышка получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы от падения с пятиметровой высоты.

28 января 31-летняя женщина на глазах у окружающих сбросила свою трехлетнюю дочь в вольер с кавказским бурым медведем. Хищник бросился к малышке, понюхал ее, но нападать не стал. Работники зоопарка быстро среагировали и заманили медведя во внутреннее помещение.

Мать девочки находится в глубокой депрессии после отъезда отца ребенка в Россию. Женщина живет с двумя малолетними детьми в доме отца, работает в одном из вузов Ташкента.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах".

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