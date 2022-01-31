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Около 1,6 млн россиян находятся под наблюдением из-за COVID-19

12:57
  • понедельник
  • 31 января 2022

Подавляющее большинство пациентов находятся в амбулаторном звене

Российские медики в настоящее время курируют около 1,6 млн граждан с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в понедельник, 31 января, рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
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Представитель Минздрава уточнил, что из указанного числа пациентов 1,469 млн человек находятся на наблюдении в амбулаторном звене системы здравоохранения (без госпитализации).

Это означает, что нагрузка на амбулаторное звено сейчас действительно максимальная, какой оно еще не испытывало, цитирует Фисенко РИА Новости.

Ранее вице-премьер и глава рабочей группы по борьбе с "омикроном" Татьяна Голикова рассказала, что по состоянию на 28 января вакцинацию от коронавируса первым компонентом провели в России 83 674 549 раз, вакцинацию полного цикла — 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 64,4%.

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