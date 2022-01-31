От COVID-19 в Москве вылечились еще 5805 пациентов

Госпитализированы за сутки 1407 человек

После прохождения лечения в Москве от коронавирусной инфекции выздоровели 5805 человек, сообщает в понедельник оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в городе поправились уже 1 962 382 пациента.

"Выявлено 23 417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 6%", - добавили в штабе.

Госпитализированы за сутки 1407 человек, на ИВЛ находятся 522 человека, скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония.

"С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем", - напомнили специалисты.

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