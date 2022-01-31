Кремль сделал заявление о возможности введения нового локдауна

Ранее такая информация распространилась в соцсетях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности введения в России локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее в соцсетях распространилась информацию о том, что это якобы может произойти 7 февраля.

"[Вопрос] не актуален и не обсуждается", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

В то же время представитель Кремля назвал "весьма печальной" (цитата по РИА Новости) статистику по убыли населения из-за коронавируса. По мнению Пескова, необходимо убеждать население вакцинироваться.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что естественная убыль населения в прошлом году впервые в современной истории России превысила 1 млн человек. Это на 34% больше, чем в 2020 году. В 2021 году скончались 517795 человек с подтвержденным коронавирусом.

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