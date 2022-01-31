ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль сделал заявление о возможности введения нового локдауна

13:09
  • понедельник
  • 31 января 2022

Ранее такая информация распространилась в соцсетях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности введения в России локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее в соцсетях распространилась информацию о том, что это якобы может произойти 7 февраля.

"[Вопрос] не актуален и не обсуждается", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

В то же время представитель Кремля назвал "весьма печальной" (цитата по РИА Новости) статистику по убыли населения из-за коронавируса. По мнению Пескова, необходимо убеждать население вакцинироваться.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что естественная убыль населения в прошлом году впервые в современной истории России превысила 1 млн человек. Это на 34% больше, чем в 2020 году. В 2021 году скончались 517795 человек с подтвержденным коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.