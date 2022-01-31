Песков рассказал, когда Путин ответит США и НАТО по гарантиям безопасности

Запад ответил на российские предложения лишь спустя месяц

Российский лидер Владимир Путин озвучит свое мнение относительно ответов США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности тогда, когда посчитает это необходимым. С таким заявлением в понедельник, 31 января, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В декабре 2021 года Министерство иностранных дел России направило западным партнерам проекты договоров по гарантиям безопасности, в которых были перечислены принципиальные озабоченности Москвы: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

26 января официальные лица США и НАТО передали письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности.

Что касается реакции российского лидера, она последует, когда Путин сочтет это необходимым, подчеркнул его пресс-секретарь. Точную дату Песков назвать не смог, сообщает РИА Новости.

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