ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, когда Путин ответит США и НАТО по гарантиям безопасности

13:39
  • понедельник
  • 31 января 2022

Запад ответил на российские предложения лишь спустя месяц

Российский лидер Владимир Путин озвучит свое мнение относительно ответов США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности тогда, когда посчитает это необходимым. С таким заявлением в понедельник, 31 января, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лавров увидел рациональные зерна в ответах Запада по гарантиям безопасности

В декабре 2021 года Министерство иностранных дел России направило западным партнерам проекты договоров по гарантиям безопасности, в которых были перечислены принципиальные озабоченности Москвы: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

26 января официальные лица США и НАТО передали письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности.

Что касается реакции российского лидера, она последует, когда Путин сочтет это необходимым, подчеркнул его пресс-секретарь. Точную дату Песков назвать не смог, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Воздушная часть парада над Москвой
Воздушная часть парада над Москвой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.