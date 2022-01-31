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Кремль оценил заявления Лондона о возможной конфискации имущества "олигархов"

13:30
  • понедельник
  • 31 января 2022

Это "очень тревожное заявление", считают в Москве

Великобритания накачивает напряженность в Европе, в том числе утечкой сообщений о новых санкциях. Об этом в понедельник, 31 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Белом доме раскрыли смысл новых санкций против России

Ранее появились сообщения, что в понедельник власти Великобритании представят пакет санкций против России. Ограничения затронут активы российских энергетических компаний. Кроме того, объектом санкций могут стать "российские олигархи" и их средства, находящиеся в Великобритании.

Песков оценил это как "очень тревожное заявление из Лондона", причем не только для России и российских компаний.

Представитель Кремля призвал задуматься о том, что "страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома". По мнению Пескова, пока "мы, европейцы", не придем к осознанию вреда от таких заявлений, вряд ли удастся исправить ситуацию, сообщает РИА Новости.

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