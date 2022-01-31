Песков назвал происходящее вокруг Украины "истерикой"

Кремль советует потреблять как можно меньше провокационной информации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник в ходе общения с журналистами, что Вашингтон раскручивает вокруг Украины истерику.

"То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди уже чуть ли не фронтовые мешки собирают, это очевидно и это факт", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь, Москва последовательно критикует выбранную Штатами линию. Россия призывает Вашингтон и союзников США на Европейском континенте занять конструктивную и взвешенную позицию.

Кроме того, Песков отметил, что Кремль не может указывать СМИ, как освещать ситуацию с Украиной. Вместе с тем власти советуют гражданам потреблять как можно меньше провокационной информации.

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