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Песков назвал происходящее вокруг Украины "истерикой"

13:25
  • понедельник
  • 31 января 2022

Кремль советует потреблять как можно меньше провокационной информации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник в ходе общения с журналистами, что Вашингтон раскручивает вокруг Украины истерику.
На Украине людей массово готовят к войне

"То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди уже чуть ли не фронтовые мешки собирают, это очевидно и это факт", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь, Москва последовательно критикует выбранную Штатами линию. Россия призывает Вашингтон и союзников США на Европейском континенте занять конструктивную и взвешенную позицию.

Кроме того, Песков отметил, что Кремль не может указывать СМИ, как освещать ситуацию с Украиной. Вместе с тем власти советуют гражданам потреблять как можно меньше провокационной информации.

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