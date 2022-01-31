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Власти выделили 150 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в регионах

14:51
  • понедельник
  • 31 января 2022

Сумма рассчитана на четыре года

Развитие авиаотрасли, обновление отечественного научно-исследовательского флота - эти и другие вопросы обсудил сегодня глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Одной из главных тем стала модернизация жилищно-коммунального хозяйства в регионах. В текущем году на это направят 20 миллиардов рублей. А всего в течение четырёх лет - до 150 миллиардов.

"Такое решение позволит обновить системы тепло и водоснабжения, водоотведения, сделать их надёжными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоёмы от вредных стоков. Всё это важная составляющая по созданию комфортных условий жизни для наших граждан", - заявил премьер.

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