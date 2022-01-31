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Территорию у родника "Царевна Лебедь" в Москве приведут в порядок

15:21
  • понедельник
  • 31 января 2022

Проект подготовили при активном участии москвичей

Парк "Покровское-Стрешнево" и территорию у родника "Царевна Лебедь" приведут в порядок уже в этому году. Проекты были подготовлены при активном участии самих москвичей.

Сейчас земля у воды из-за влажности превращается в грязь. А траву у источников постоянно вытаптывают. По новому проекту территорию покроют деревянным настилом, но части открытого грунта тоже останутся. Навес поставят на сваи, растительность под ним восстановится сама, а вытоптанные участки засеют травой. Вдоль откоса установят новую подпорную стенку - не выше существующей. Чтобы вода оставалась в родниках, а не просачивалась в почву, сделают каптаж. Деревья при этом вырубать не будут. Также обновят видовую площадку и обустроят спуск к родникам для маломобильных горожан.

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Родник "Царевна-Лебедь" в парке Покровское-Стрешнево
Родник "Царевна-Лебедь" в парке Покровское-Стрешнево
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