В Москве таксист спас сбитую на дороге корги Чарли

Мужчина прервал заказ и отвез собаку в ветклинику

Таксист спас собаку, сбитую другим автомобилистом. Он помог отвезти животное к ветеринару. Для этого водителю и его пассажирке пришлось изменить маршрут и сделать приличный крюк.

Корги Чарли настороженно принюхивается и оглядывается. Несколько дней назад прогулка по привычному маршруту на этом перекрестке едва не закончилась несчастьем.

"Проходили недалеко от дороги. Собака была без поводка, потому что всегда ходит достаточно спокойно рядом. Но в какой-то момент начала принюхиваться, побежала по следу в сторону дороги, я попытался звать, не подходя, чтобы не спровоцировать собаку дальше бежать. Она внезапно отвернулась от меня, бодро побежала через дорогу", - рассказал хозяин Чарли Антон Соболев.

Антон в ужасе побежал следом, размахивая руками, чтобы привлечь внимание автомобилистов. Но не успел - услышал только глухой звук удара и собачий вой.

"Увидел, что собака вылетает из-под машины и бежит в сторону торгового центра. Успел поймать ее в сугробе около торгового центра, навалился, проверяю, насколько она цела", - говорит Антон.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. Но вдруг рядом затормозило такси. Как оказалось, водитель с пассажиркой наблюдали за происходящим и вместе решили помочь.

"Я остановился, она открыла дверь, вышла к ним, спрашивает, чем помочь, может, куда-то доедем, довезти до ветеринарной клиники. Он: "Я не знаю, что делать". Хозяина конкретно потряхивает, он в шоковом состоянии", - рассказывает таксист Роман.

"Я был в состоянии полнейшей паники, ничего не соображал, но раз была такая невероятная удача, согласился", - говорит хозяин собаки.

Клиника была не по пути, пришлось делать приличный крюк. Но таксист даже не взял денег, лишь доставив Чарли с Антоном в ветлечебницу, отправился продолжать выполнять заказ. Об этой истории стало известно случайно.

"В случае с Чарли с нами связался его хозяин и попросил найти водителя и отблагодарить. Важно, что клиент и водитель вместе решили помочь хозяину пострадавшей собаки. Водитель будет поощрен за то, что не оставил людей в беде", - заявила Зоя Австрийская, представитель агрегатора такси.

Ветеринары обследовали Чарли - питомец отделался ушибом и испугом. Теперь он очень боится машин, и в его жизни появился поводок.

Наталья Тарасова, Егор Миронов, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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