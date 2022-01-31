Строительство ТПУ на "Электрозаводской" завершится в 2023 году

Готовность пересадки оценивается в более чем 60%

В районе станции метро "Электрозаводская" создается крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит действующую Арбатско-Покровскую линию, Большое кольцо и МЦД-3. Сейчас строители завершают возведение моста между набережными. Одновременно работы идут и под землей, причем приходится учитывать многие нюансы.

Изгибаясь будто в унисон с Яузой, конструкция нового пешеходного моста теперь соединяет Семеновскую и Рубцовскую набережные, а с ними и разрозненные прежде половинки района Басманный. Этот мост - часть будущего ТПУ "Электрозаводская", в который войдут станции метро, железной дороги и пересадка на Третий Центральный диаметр. Благоустроенная пешеходная зона растянется от "Электрозаводской" практически до самой "Бауманской", сделав район новой локацией для прогулок москвичей.

"Мост опирается на 4 опоры. Он имеет конструкцию металлической фермы, которая снаружи застеклена специальными стеклопакетами. Длина прохожей части составляет 90 метров. Высота, на которую люди поднимаются, где-то метров на 12 на 13", - рассказал руководитель строительства Алексей Желудов.

Среди всех остальных мостов через Яузу новое сооружение претендует на звание самого комфортного для пешеходов. По обеим сторонам установят лифты, внутри мост полностью защищён от осадков и ветра.

"Выполнено устройство гранитного мощения, тактильной плитки. Остекление пешеходного моста выполнено на 95 процентов. Приступаем к монтажу внутренних инженерных систем, таких как вентиляция, диспетчеризация и видеонаблюдение", - говорит ведущий инженер дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Сергей Попов.

Снаружи строители завершают восстановление набережной и уже приступили к обустройству прилегающей территории. А в котловане будущей пересадки со станции "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии метро на одноименную станцию БКЛ, которая пока действует в составе Некрасовской ветки, видно на какой глубине заложен переход - это около 27 метров. Его длина порядка 185 метров .Чтобы их преодолеть, потребуется минуты 2, не больше.

Проходка пешеходных галерей ведется между действующим тоннелем Арбатско-Покровской линии - он ниже - и тоннелем Большой Кольцевой линии, расположенным выше. В таких условиях тоннели перехода рабочим приходится строить горным методом, то есть без помощи проходческих щитов, а практически вручную.

"Сам участок в очень сложных инженерно-геологических условиях с обильным водопритоком. Соответственно, входит предварительная цементация грунтов, чтобы снизить водоприток и в последующем происходит проходка", - объясняет руководитель строительства сооружений станции "Электрозаводская БКЛ" Максим Пахомов.

Пока же пассажиры могут пользоваться временной наземной пересадкой. И хотя расстояние между двумя павильонами метро не велико, открытия подземного перехода тут все очень ждут.

Ждать недолго, уверяют строители. Готовность пересадки они оценивают на более чем 60 процентов, да и всё самое сложное, говорят, уже позади. Полностью же завершить строительство ТПУ на Электрозаводской планируют в 2023 году.

Татьяна Сидорова, Егор Хлябич, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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