Поликлиники Москвы справились с потоком пациентов из-за "омикрона"

Медучреждения перешли на усиленный режим работы

Нагрузка на столичных врачей сейчас удвоилась. Поликлиники перешли на усиленный режим работы, без выходных. Несмотря на сложную ситуацию, медики продолжают оказывать необходимую помощь - плановую и экстренную - без сбоев. Правда, правила приёма пришлось временно изменить, а потоки пациентов разделить.

Раннее утро понедельника, поликлиника на окраине Москвы. Врачи готовятся принять очередной наплыв пациентов. После выходных количество желающих сдать экспресс-тесты и ПЦР-тесты традиционно увеличивается. Кроме того, на дом теперь терапевты приходят только к больным с очень высокой температурой. Поэтому в медучреждениях столицы на дежурства выходят усиленные бригады медиков.

"К нам приходит пациент, мы ему даем маску и перчатки. Далее он заполняет форму согласия на взятие ПЦР-теста и экспресс-теста", - говорит Денис Финото, администратор поликлиники №121 в Москве.

В среднем за сутки в столице за последнюю неделю заболевают почти 25 тысяч человек. В основном, это штамм "омикрон". Он более заразный, однако чаще всего болезнь проходит в легкой форме. На больничную койку попадают не больше 6% инфицированных. Поэтому основной наплыв пациентов принимают на себя не больницы, а поликлиники. У жены Виктора Рыбакова на прошлой неделе подтвердился ковид.

"Четыре дня держался – вроде, нормально. А вот вчера тоже температура подскочила. Вообще-то я прикреплен к больнице на Кутузовском. Но туда я не могу доехать", - говорит житель Москвы Виктор Рыбаков.

Сдать тесты можно в любой поликлинике – для этого не нужно прикрепляться к ней. Достаточно иметь при себе только паспорт и полис.

После экспресс-тестирования пациентов разделяют. Люди с отрицательным результатом поднимаются на четвертый этаж и идут на прием к терапевту с симптомами простуды. Те, у кого положительный результат, идут этажом ниже в "красную" зону.

В медучреждениях объясняют: полупустой коридор в 9 утра не должен никого обманывать: пациенты прибывают нелинейно. Одновременно могут прийти десятки человек, желающих сделать тест. И главная задача медиков – как раз не допустить столпотворения.

"Специально организованы отдельные входы, куда попадают пациенты, здесь уже внутри отделения существует несколько зон. Отделение ОРВИ работают семь дней в неделю с восьми утра и до восьми вечера, но по сути работаем до последнего пациента", - рассказал Андрей Тяжельников, главврач поликлиники №121 в Москве.

Оформить больничный можно и без подхода в медучреждение. Для этого достаточно заполнить специальную форму на сайте mos.ru, после чего вам позвонит сотрудник поликлиники, уточнит симптомы и выпишет электронный листок нетрудоспособности. При необходимости он пришлет врача на дом.

Иван Колесников, Александр Козликин, Алексей Зотов. "ТВ Центр".

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