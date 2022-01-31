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Поликлиники Москвы справились с потоком пациентов из-за "омикрона"

15:10
  • понедельник
  • 31 января 2022

Медучреждения перешли на усиленный режим работы

Нагрузка на столичных врачей сейчас удвоилась. Поликлиники перешли на усиленный режим работы, без выходных. Несмотря на сложную ситуацию, медики продолжают оказывать необходимую помощь - плановую и экстренную - без сбоев. Правда, правила приёма пришлось временно изменить, а потоки пациентов разделить.

Раннее утро понедельника, поликлиника на окраине Москвы. Врачи готовятся принять очередной наплыв пациентов. После выходных количество желающих сдать экспресс-тесты и ПЦР-тесты традиционно увеличивается. Кроме того, на дом теперь терапевты приходят только к больным с очень высокой температурой. Поэтому в медучреждениях столицы на дежурства выходят усиленные бригады медиков.

"К нам приходит пациент, мы ему даем маску и перчатки. Далее он заполняет форму согласия на взятие ПЦР-теста и экспресс-теста", - говорит Денис Финото, администратор поликлиники №121 в Москве.

В среднем за сутки в столице за последнюю неделю заболевают почти 25 тысяч человек. В основном, это штамм "омикрон". Он более заразный, однако чаще всего болезнь проходит в легкой форме. На больничную койку попадают не больше 6% инфицированных. Поэтому основной наплыв пациентов принимают на себя не больницы, а поликлиники. У жены Виктора Рыбакова на прошлой неделе подтвердился ковид.

"Четыре дня держался – вроде, нормально.  А вот вчера тоже температура подскочила. Вообще-то я прикреплен к больнице на Кутузовском. Но туда я не могу доехать", - говорит житель Москвы Виктор Рыбаков.

Сдать тесты можно в любой поликлинике – для этого не нужно прикрепляться к ней. Достаточно иметь при себе только паспорт и полис.

После экспресс-тестирования пациентов разделяют. Люди с отрицательным результатом поднимаются на четвертый этаж и идут на прием к терапевту с симптомами простуды. Те, у кого положительный результат, идут этажом ниже в "красную" зону.

В медучреждениях объясняют: полупустой коридор в 9 утра не должен никого обманывать: пациенты прибывают нелинейно. Одновременно могут прийти десятки человек, желающих сделать тест. И главная задача медиков – как раз не допустить столпотворения.

"Специально организованы отдельные входы, куда попадают пациенты, здесь уже внутри отделения существует несколько зон. Отделение ОРВИ работают семь дней в неделю с восьми утра и до восьми вечера, но по сути работаем до последнего пациента", - рассказал Андрей Тяжельников, главврач поликлиники №121 в Москве.

Оформить больничный можно и без подхода в медучреждение. Для этого достаточно заполнить специальную форму на сайте mos.ru, после чего вам позвонит сотрудник поликлиники, уточнит симптомы и выпишет электронный листок нетрудоспособности. При необходимости он пришлет врача на дом.

Иван Колесников, Александр Козликин, Алексей Зотов. "ТВ Центр".

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