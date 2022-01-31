В Москве сгорел гаражный кооператив

Пострадавших нет

В Москве выясняют причины крупного пожара в гаражном кооперативе на улице Мельникова. Этой ночью там загорелись железные боксы. Пламя быстро распространилось по строениям, охватив почти 300 квадратных метров. В ликвидации участвовали 65 человек и 20 единиц техники.

Благодаря слаженной работе пожарных удалось не только оперативно потушить возгорание, но и защитить соседний автосервис. Пострадавших нет. Сейчас следователи выясняют, мог ли причиной ЧП стать поджог.

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