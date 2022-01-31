Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение

Юноша все еще лежит в больнице

Следственный комитет просит арестовать Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова.

Ходатайство о заключении под стражу поступило в Басманный суд Москвы. Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, передает РИА Новости.

На данный момент молодой человек находится в больнице, в которой лежит с декабря. При взрыве ему оторвало ногу.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. Пострадали 12 человек, в том числе и сам нападавший.

По предварительным данным, причиной такого поступка бывшего воспитанника стали неприязненные отношения с преподавателями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram