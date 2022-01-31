ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение

13:36
  • понедельник
  • 31 января 2022

Юноша все еще лежит в больнице

Следственный комитет просит арестовать Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова.
Правоохранители проверят психолога, к которому обратился виновник взрыва в монастыре

Ходатайство о заключении под стражу поступило в Басманный суд Москвы. Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, передает РИА Новости.

На данный момент молодой человек находится в больнице, в которой лежит с декабря. При взрыве ему оторвало ногу.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. Пострадали 12 человек, в том числе и сам нападавший.

По предварительным данным, причиной такого поступка бывшего воспитанника стали неприязненные отношения с преподавателями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в Серпухове
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в Серпухове
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.