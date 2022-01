Во всем мире поставлено более 400 млн доз "Спутника V"

Во всем мире поставлено более 400 миллионов доз разработанной в центре Гамалеи вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщается в Twitter препарата.

"На сегодняшний день во всем мире, включая Россию, поставлено более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" для борьбы с пандемией COVID-19", - сказано в сообщении.

"Спутник V" на текущий момент одобрен в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек.

Разработан препарат на основе технологии аденовирусных векторов человека. Безопасность и эффективность вакцины подтверждена множеством исследований.

Over 400 million Sputnik vaccine doses have been supplied worldwide including Russia to date to fight COVID-19 pandemic.



Over 800,000 doses of 1-shot Sputnik Light, standalone vaccine & universal booster effective against #Omicron & other mutations arrived in Turkmenistan. pic.twitter.com/SEhTJImXJ4