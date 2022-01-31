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Во всем мире поставлено более 400 млн доз "Спутника V"

13:57
  • понедельник
  • 31 января 2022

Препарат одобрен в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек

Во всем мире поставлено более 400 миллионов доз разработанной в центре Гамалеи вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщается в Twitter препарата.
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"На сегодняшний день во всем мире, включая Россию, поставлено более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" для борьбы с пандемией COVID-19", - сказано в сообщении.

"Спутник V" на текущий момент одобрен в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек.

Разработан препарат на основе технологии аденовирусных векторов человека. Безопасность и эффективность вакцины подтверждена множеством исследований.

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