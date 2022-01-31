Названа дата и место похорон Виктора Мережко

Кинорежиссер скончался 30 января

Кинорежиссера и сценариста Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

Калинин уточнил, что прощание с Виктором Мережко пройдет в четверг, 3 февраля. Церемония в Центральном доме кинематографистов начнется в 11:00.

В этот же день на Троекуровском кладбище столицы пройдут похороны, сообщает РИА Новости.

Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет 30 января. Дочь режиссера Мария рассказала, что причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

В числе самых известных режиссерских работ Мережко — сериалы "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010). Он также создал сценарии более чем к 50 фильмам и 12 мультфильмам, а также написал более 15 пьес.

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