ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде назвали препятствия к запрету уничтожения санкционки

14:33
  • понедельник
  • 31 января 2022

Эта инициатива требует всестороннего обсуждения

Реализация инициативы о запрете уничтожения продуктов, подпадающих в России под продуктовое эмбарго, требует дополнительного изучения и обсуждения. Об этом в понедельник, 31 января, заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
ОНФ предложил отдавать изъятую "санкционку" нуждающимся

Ранее в ЛДПР заявили о намерении внести на рассмотрение Госдумы поправки, запрещающие уничтожать санкционные продукты. Еду, пригодную к употреблению, предложат отдавать нуждающимся гражданам.

Сенатор, комментируя это предложение, отметил, что с одной стороны, уничтожать качественные продукты действительно не имеет смысла. Однако в этой области "все замешано в одну кучу — и санкционные продукты, и изъятые у браконьеров".

Майоров также указал, что для использования конфискованных санкционных продуктов в государственных и муниципальных нуждах потребуется продумать, как обеспечить качество и безопасность продукции. Предоставление подобных полномочий Роспотребнадзору потребует дополнительных расходов.

Важно также помнить, что "санкционка" может не пройти экспертизу на качество и безопасность, цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Заседание Совета Федерации России
Заседание Совета Федерации России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.