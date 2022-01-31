В Совфеде назвали препятствия к запрету уничтожения санкционки

Эта инициатива требует всестороннего обсуждения

Реализация инициативы о запрете уничтожения продуктов, подпадающих в России под продуктовое эмбарго, требует дополнительного изучения и обсуждения. Об этом в понедельник, 31 января, заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Ранее в ЛДПР заявили о намерении внести на рассмотрение Госдумы поправки, запрещающие уничтожать санкционные продукты. Еду, пригодную к употреблению, предложат отдавать нуждающимся гражданам.

Сенатор, комментируя это предложение, отметил, что с одной стороны, уничтожать качественные продукты действительно не имеет смысла. Однако в этой области "все замешано в одну кучу — и санкционные продукты, и изъятые у браконьеров".

Майоров также указал, что для использования конфискованных санкционных продуктов в государственных и муниципальных нуждах потребуется продумать, как обеспечить качество и безопасность продукции. Предоставление подобных полномочий Роспотребнадзору потребует дополнительных расходов.

Важно также помнить, что "санкционка" может не пройти экспертизу на качество и безопасность, цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

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