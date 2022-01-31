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В Думе указали на неизбежность повышения цен на молоко

14:42
  • понедельник
  • 31 января 2022

Это связано с ростом себестоимости и низкой доходностью производства

Россиянам следует готовиться к постепенному повышению цен на молоко и молочную продукцию, поскольку это неизбежно. Об этом в понедельник, 31 января, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.
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Депутат отметила, что за 2021 год затраты производителей на себестоимость выросли на 16%. При этом цена реализации увеличилась лишь на 6-8%, доходность — на 6%.

Кроме того, упаковка молока и молочной продукции подорожала в диапазоне до 45%, в зависимости от вида товара. Вклад в увеличение себестоимости внес рост стоимости горюче-смазочных материалов и транспортировки, а также маркировка.

По результатам круглого стола в Думе с представителями отрасли парламентарии проработают полученные предложения, пообещала Школкина. При этом депутат выступила против введения государственного регулирования цен, сообщает ТАСС.

Ранее в Минсельхозе заявили, что правительство предпринимает меры, чтобы обеспечить доступные цены на молоко и молочную продукцию. Однако у производителей молока растут издержки на электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты, упаковку. Это приводит к увеличению себестоимости молочной продукции.

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